Inter, il Manchester United studia Pio Esposito: il punto

Nei primi posti della classifica cannonieri di Serie B c'è il nome di un giocatore da cerchiare in rosso:per la seconda stagione consecutiva: l'anno scorso ha chiuso con 3 gol in bianconero, ora ha già triplicato il numero di reti e siamo ancora a metà campionato. I nerazzurri monitorano la sua crescita e stanno valutando come valorizzare al meglio il più piccolo dei tre fratelli Esposito (Sebastiano e Salvatore gli altri, il primo in prestito con diritto di riscatto all'Empoli e l'altro compagno di squadra di Pio allo Spezia).

- Lo sguardo è al Mondiale per club in programma tra sei mesi negli Stati Uniti (dal 14 giugno al 13 luglio, l'Inter è nel girone con River Plate, Urawa Reds e Monterrey contro il quale debutterà il 17 giugno), Inzaghi in quel periodo rischia di rimanere corto in attacco e per questo, secondo il Corriere dello Sport, sta valutando anche di portarsi Pio Esposito in USA riprendendolo dallo Spezia alla fine del campionato.

- Il piano della società per la prossima stagione è quello di fargli fare un salto di categoria prestandolo poi in Serie A, ma non è escluso che, se dovesse andare al Mondiale per club e fare bene, possa anche rimanere in rosa nel 2025/26.lo hanno fatto seguire più volte e probabilmente manderanno ancora gli osservatori per vederlo da vicino, per poi decidere se fare o meno un tentativo.