L'Italia Under 18 vince nel segno degli atalantini Bonanomi e Mendicino

Inizia con un bel successo 2-1 della Nazionale Under 18 sull'Austria la storia tra le formazioni azzurre e il Comune di Merano, che ha ospitato per la prima volta in assoluto una partita ufficiale dell'Italia. Al 'Gianpiero Combi', i ragazzi di Daniele Franceschini passano in vantaggio, dopo appena sei minuti, con il centrocampista dell'Atalanta Andrea Bonanomi, abile a sfruttare una sponda dell'interista Matteo Spinaccè per trafiggere Elias Lorenz con un sinistro ravvicinato. La rete del raddoppio, invece, arriva intorno alla mezz'ora (28') grazie ad un altro atalantino Leonardo Mendicino, il cui splendido mancino a giro s'infila sotto il sette alla sinistra non lasciando scampo al numero 1 austriaco. Nella ripresa, dopo un paio di salvataggi sulla linea di Giovanni Leoni (Sampdoria) e una conclusione di Christopher Olivier deviata sul palo dal portiere azzurro Francesco Saverio Plaia (Spezia), l'Austria trova il gol della bandiera con Marco Brandt, in mischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra, a dieci minuti dalla fine.



AVANTI COSI' - "Abbiamo fatto un buon primo tempo - sottolinea il tecnico azzurro Daniele Franceschini -, dove siamo passati immediatamente in vantaggio prima di raddoppiare alla mezz'ora. Nella ripresa, invece, siamo leggermente calati subendo la loro maggior aggressività ma, nel complesso, abbiamo disputato una buona prova".



Gli Azzurrini torneranno al 'Gianpiero Combi' di Merano per affrontare i pari categoria dell'Austria domenica 24 marzo (ore 11): "Daremo spazio dal primo minuto a tutti coloro che non lo hanno avuto oggi - conclude Franceschini -: abbiamo a disposizione un gruppo che, dall'inizio della stagione ad oggi, è in continua crescita".



L'elenco dei convocati



Portieri: Pietro Leonardelli (Fiorentina), Francesco Saverio Plaia (Spezia);

Difensori: Adam Bakoune (Milan), Matteo Cocchi (Inter), Niccolò Fortini (Fiorentina), Giovanni Leoni (Sampdoria), Vittorio Magni (Milan), Matteo Giuseppe Plaia (Roma), Gabriel Ramaj (Atalanta), Lorenzo Tosto (Empoli);

Centrocampisti: Andrea Bonanomi (Atalanta), Francesco Crapisto (Juventus), Lapo Deli (Fiorentina), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Leonardo Mendicino (Atalanta), Valdes Ngana (Juventus), Lorenzo Riccio (Atalanta), Filippo Scotti (Milan);

Attaccanti: Maat Daniel Caprini (Fiorentina), Seydou Fini (Standard Liegi), Federico Ragnoli Galli (Atalanta)*, Matteo Spinaccè (Inter).