Dopo l'Inter, è il turno di, protagoniste del big match della nona giornata di campionato:arrivano allo scontro diretto in quinta e settima posizione dopo otto partite, ma con. La Juve ha avuto vita relativamente facile contro il Maccabi Haifa, il Milan è stato regolato dal Chelsea a Stamford Bridge. Poi ci sono le assenze, tra infortuni e squalifiche: per citarne solo alcune, Calabria,e Kjaer per il Diavolo e, De Sciglio e il lungodegente Chiesa per la Signora. Non per questo la partita si prospetta meno avvincente:Milan e Juventus hanno pareggiato entrambe le sfide della scorsa stagione di Serie A, solo due volte nella storia del torneo le due formazioni hanno registrato almeno tre pareggi di fila: tra il 1972 e il 1973 (quattro) e tra il 1938 e il 1939 (quattro).Il Milan è rimasto imbattuto in quatto delle ultime cinque sfide contro la Juventus in campionato (2V, 2N) dopo che aveva perso 13 delle 14 precedenti (1V). Inoltre, Pioli in 19 incontri non ha mai battuto Allegri.Sfida tra due dei tre giocatori con la miglior media minuti/gol in questa stagione di Serie A (almeno due reti segnate): Ante(una rete ogni 49 minuti di media) e Arkadiusz(un gol ogni 78 minuti), tra loro troviamo Beto (una marcatura ogni 66 minuti).Solo al Mapei Stadium (quattro) Dusanha giocato più partite in Serie A senza mai segnare che al Giuseppe Meazza di Milano (tre): per il serbo tre ko in tre presenze di massimo campionato a San Siro.: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Tonali, Bennacer; Diaz, Giroud, Leao.: Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik..