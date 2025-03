Liverpool, decisione presa: Chiesa via in estate. Può tornare in Serie A, una squadra in pole

Redazione Calciomercato

l, il talento classe 1997 non ha infatti mai convinto Arne Slot.Undici presenze, tra tutte le competizioni, per appena 387 minuti con due gol all'attivo: uno in FA Cup e uno, prestigioso anche se inutile ai fini del risultato, in finale di Carabao Cup. Briciole per attaccante che vuole giocare sempre e non riesce a sopportare le tante panchine inglesi. La sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Psg, che ha visto l'eliminazione del Liverpool ai calci di rigore, è stata. L'ex Juve non è infatti riuscito a disputare nemmeno un minuto in campo, con Arne Slot che ha preferito inserire un Gakpo a mezzo servizio dopo l'infortunio.

Una vera e propria scommessa per i Reds che hanno voluto provare a puntare sull'ex talento bianconero, strappandolo alla concorrenza del Barcellona.Un ritorno in Serie A è, a patto che il calciatore decida di rinunciare ad una parte del suo attuale stipendio. Una soluzione che sarebbe gradita anche al ct Lucianoin vista del Mondiale 2026, le porte dell'azzurro sono sempre aperte per Fede. Il Liverpool potrebbe anche riflettere sulla possibilità di cedere l'esterno offensivo con la formula del

L'opzione più probabile in Italia per Chiesa resta ilche, in caso di permanenza in azzurro, potrebbe chiedere il suo acquisto a De Laurentis. Dal canto suo il giocatore aprirebbe senza problemi al Napoli. Il direttore sportivolo conosce bene dai tempi della Juventus, il rapporto tra i due èLe condizioni per aprire una trattativa ci sono tutte, quella che per adesso è un’idea può diventare qualcosa di più concreto nei prossimi mesi.