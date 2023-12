Super special player



Chi si aspettava unin vetta alla Premier League, dando (giustificatamente) speranze di vittoria soltanto, aveva fatto i conti senza l'oste. L'oste in questione - anzi il "Gastwirt" per dirlo alla tedesca - è, vecchia volpe che visti i recenti passi falsi delle dirette rivali, si candida con il suoper la vittoria del campionato inglese. Per correttezza, tra le contendenti occorrerebbe aggiungere anche l'Aston Villa, 3° in classifica e reduce da una combo incredibile (1-0 al City e all'Arsenal in 4 giorni), oppure il Tottenham (che nelle ultime 4 giornate ha fatto harakiri). La verità è che, che si gode il frutto della sua mentalità aggressiva e mai arrendevole.(6 vittorie e 3 pareggi) messi in fila dai Reds nelle ultime 9 di campionato sono solo il risultato di una mentalità che porta gli uomini di Klopp a non darsi mai per vinti, nemmeno quando il risultato dice l'esatto contrario di quello che si era messo in preventivo. E' infattiche hanno consegnato al Liverpool un risultato positivo all'ultimo respiro, nel recupero o comunque dopo l'80' minuto. Basti pensare che. Si ricordano in particolare ilcontro il Fulham (Endo all'87' e Alexander-Arnold all'88'), ma anche l'contro il Manchster City (Alexander-Arnold all'80') e l'contro il Luton Town (Luis Diaz all'95'). Senza dimenticare l'ultimo episodio in ordine di tempo, con l'in casa del Crystal Palace arrivato in rimonta con il gol decisivo di Elliott al 91'. Insomma,: una mentalità frutto della filosofia inculcata da Klopp, predicando aggressività (il cosiddetto "Gegenpressing") e grinta.Se si dovesse eleggere un nome a cui attribuire una buona parte delle fortune di questa squadra, la scelta non potrebbe non ricadere su, pilastro, perno e freccia dei Reds.siglati in campionato dalla formazione inglese, dato che lo catapultain Premier League e lo rende per distacco il miglior marcatore della rosa (2° posto per Jota e Nunez con 4 gol). Se a questo si aggiunge il fatto che il gol segnato contro il Crystal Palace (suo anche l'assist per Elliott) rappresenta, si capisce molto del ruolo dell'egiziano all'interno delle conquiste di Klopp. E pensare che in estate molti gridavano allo scandalo quando, rispedendo al mittente ben 150 milioni di euro per il cartellino e oltre 200 all'anno per l'ingaggio. Questo perchéche aveva il permesso di varcare le porte di Anfield non erano certo i soldi, ma un fenomeno con il numero 11 sulla maglia. E forse ancheche in questo caso si è riflettuta, oltre al campo, anche sul mercato.Il binomiosi è dimostrato negli anni un accostamento più che azzeccato. Non solo(1 Premier League, 1 Champions, 1 Supercoppa Europea, 1 Community Shield, 1 Coppa di Lega, 1 Coppa d'Inghilterra, 1 Mondiale per club e 2 premi di Miglior Allenatore dell'Anno), ma anche la costruzione di un'identità. Le conquiste di Klopp e il suo legame con Anfieldche come un metronomo si è ripresentata puntuale in ogni esperienza del tedesco in panchina., dopo 7 anni, a una storica promozione in Bundes era poi seguita un', sempre al 7° anno, alle conquiste di 2 Campionati Tedeschi, 2 Supercoppe di Germania e una finale di Champions, era seguito. Stessa storia, con il 7° anno che si è concluso con un. Con. Questa volta, al contrario delle esperienze con Mainz e Borussia Dortmund,. Oggi, al suoalla guida del Liverpool, Klopp si trova solo in vetta alla Premier: sul suo cammino sono ancora molti gli ostacoli e rispondono ai nomi di Haaland, Saka, Watkins, Son... Ma sognare un epilogo da libri di storia non è vietato...