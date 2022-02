Andy Robertson ha parlato al sito ufficiale del Liverpool dopo il successo per 2-0 di ieri sera contro l'Inter nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Queste le parole del difensore: "Le sostituzioni hanno fatto la differenza. Firmino è stato eccellente e Henderson incredibile, eravamo molto sotto pressione ma con i loro ingressi e quelli di Keita e Luis Diaz abbiamo fatto la differenza. Stavamo iniziando ad essere sulle gambe ma con i cambi abbiamo risolto. Siamo stati un po' imprecisi col pallone, dovevamo far meglio nei passaggi finali, ma quando non sei al 100% l'importante è portare a casa la vittoria. e fortunatamente noi l'abbiamo fatto".