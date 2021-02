Lo Spezia è sul punto di cambiare proprietà, passando dalle mani del patron Gabriele Volpi a un fondo d'investimenti statunitense. Intanto i tifosi contestano l'attuale società, accusata di non aver rinforzato la squadra sul mercato di gennaio. Oggi pomeriggio sulle reti del centro sportivo di Follo è stato appeso uno striscione a favore di allenatore (Italiano applaudito a lungo) e calciatori con la scritta: "Una società che non vi ritrae… orgogliosi di voi come non mai!".