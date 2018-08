L'allenatore del Real Madrid Julen Lopetegui ha parlato dagli Stati Uniti, alla vigilia dell'ultimo impegno di International Champions Cup contro la Roma e ha inevitabilmente affrontato le domande sui casi spinosi rappresentati da Luka Modric e Mateo Kovacic. Entrambi hanno lasciato intendere di voler cambiare aria, col primo nel mirino dell'Inter e pronto ad incontrare il presidente Perez, mentre il secondo è disposto ad andare al muro contro muro, rifiutando di allenarsi fintanto che non sarà trovata una soluzione.



"Luka Modric e Mateo Kovacic? Entrambi saranno molto felici al Real. Non ho il minimo dubbio sul fatto che Modric continuerà a giocare meravigliosamente con noi come sempre fatto. Mi parlate di problemi con Kovacic, ma a me non risulta nulla di tutto ciò. Mateo si è allenato regolarmente con i compagni e non c'è alcun problema con lui. Lui è un giocatore che mi piace particolarmente e che sono felice di avere in squadra".