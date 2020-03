Ex di Atalanta e Valencia, Cristiano Lucarelli ha parlato della prossima sfida tra bergamaschi e spagnoli nel ritorno degli ottavi di Champions League: 4-1 per la Dea a San Siro all'andata, un vantaggio che dà fiducia. Le parole dell'ex attaccante a La Gazzetta dello Sport.



PORTE CHIUSE - "Le porte chiuse possono non essere un vantaggio. Servirà giocarsela, la gestione non fa parte del Dna del Gasp".



COME L'AJAX - "Cosa pensavo dopo la qualificazione dell'anno scorso? Che l’Atalanta sarebbe stata la "rompiscatole" della Champions. Lo dissi dopo l'ultimo terzo posto, lo confermo oggi: a Milano sarebbe stato meglio un 3-0 che un 4-1, ma i quarti sono vicini. E chissà che non si possa puntare alla semifinale, come l'Ajax un anno fa: l'Atalanta può segnare 3-4 gol a chiunque".



SEGRETI ATALANTA - "Il progetto e la fiducia in Gasperini: Percassi l'ha sempre difeso, anche quando rischiò l'esonero nel 2016. Ed ecco i risultati, brava pure la squadra. Merito di un grande attacco? Super Gomez, Ilicic e Zapata, ma tutti girano e segnano: esterni e mediani, idem i difensori. Il gruppo è decisivo".



GASPERINI - "Il migliore in Italia? Chi valorizza meglio di lui i propri uomini? E il gioco? Offensivo, spettacolare... Sì, oggi è il top del nostro campionato".