Lucca alza il tiro: "Un giorno mi piacerebbe giocare nello stadio del Real Madrid"

Getty Images

Lorenzo, centravanti dell', ha rilasciato un'intervista a Relevo:"Voglio segnare più gol possibili. Non ho un numero finale fisso da raggiungere. So solo che alla fine dell'anno devono essere tanti"."Se non fossi stato un calciatore, avrei potuto fare il tennista. Non so a quale livello, ma sicuramente avrei provato a intraprendere quel tipo di carriera. Avrei continuato a fare sport. Il mio tennista preferito? Oggi direi che mi piace molto Jannik Sinner, in passato ero un grande ammiratore di Novak Djokovic. La mia passione per il tennis nasce molto tempo fa, perché da bambino ci giocavo molto. Adesso, in estate. Quando ho tempo libero, soprattutto fuori stagione, mi diverto anche a giocare a padel".

"Sono stato a Madrid solo una volta, con i miei genitori, e a Palma. Non sono mai andato a vedere una partita dal vivo in Spagna. Mio padre l'ha fatto, l'anno scorso, durante la partita Real Madrid-Manchester City in Champions League. Ho visitato il Bernabéu solo dall'esterno, ma non sono mai entrato. Un giorno mi piacerebbe giocare in quello stadio leggendario".- "Il mio idolo è Zlatan Ibrahimovic e dopo Milan-Udinese del 19/10/2024 abbiamo parlato anche di questo e di quello a fine partita... Soprattutto abbiamo parlato del mio passato all'Ajax, perché sono stato il primo italiano a giocare in quello storico club, un club in cui Zlatan ha fatto la storia".

"È stato un periodo difficile della mia carriera, e ho comunque imparato molto a livello personale. Non ho bei ricordi a livello sportivo, l'Ajax stava attraversando una fase di transizione e non ho avuto l'opportunità di aiutare la squadra. In seguito, il club ha cambiato tutto, ma per me era troppo tardi e la mia esperienza era già finita".