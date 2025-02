Lucca o Thauvin, chi è il rigorista dell'Udinese?

Getty Images

Chi è il rigorista dell'UdineseBrutto episodio durante l'anticipo della 26a giornata di campionato tra Lecce e Udinese. La partita è finita 1-0 per i bianconeri, l'ha decisa un rigore trasformato dama prima di battere il penalty ha discusso con i compagni di squadra: il rigorista designato, infatti, era il francesee se ci fosse stato un penalty sarebbe dovuto andare lui sul dischetto. Ma quando l'arbitro ha fischiato il fallo in area su Lovric Lucca non ci ha pensato un attimo: ha preso il pallone in mano, si è diretto sul dischetto e non l'ha mollato per nessuna ragione al mondo, infastidendo anche alcuni compagni.

- Thauvin intanto non ne voleva sapere di schiodarsi dalla posizione in cui bisognava battere il rigore, ma alla fine è stato lui a cedere con Lucca che ha calciato e segnato la rete decisiva per la vittoria finale. Nel post partita,, quando è in campo sarà lui ad andare sul dischetto. "Lucca ha preso una decisione da solo" ha voluto chiarire l'allenatore bianconero ai microfoni di Dazn.

- Una scelta che non è piaciuta al tecnico, che dopo l'episodio, nonostante il gol segnato, ha richiamato in panchina Lucca facendo entrare Iker Bravo al suo posto. Un segnale diretto all'ex attaccante del Pisa che si era impuntato per battere quel rigore nonostante non toccasse a lui., probabilmente i compagni non hanno accettato l'episodio precedente.