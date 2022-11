Il calciatore ghanese del Ludogorets Bernard Tekpetey ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro la Roma:



"Per me è un grande piacere giocare in questo stadio, è un sogno. So che in tanti vedranno questa partita in Ghana, vogliamo qualificarci al prossimo turno. Vogliamo vincere perché ci troviamo in una buona posizione, dobbiamo giocare da squadra e vincere come una squadra".