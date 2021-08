La rabbia dei tifosi dell'Inter è esplosa in Viale della Liberazione, sotto la nuova sede: l'addio di Lukaku in direzione Chelsea ha scatenato le ire dei supporter nerazzurri. I tifosi hanno fatto sentire la propria insoddisfazione con alcuni cartelloni attaccati sui muri della sede: "IM contrariato", "Suning al capolinea, dimettiti" e "L'Inter non è un'azienda di lavatrici".