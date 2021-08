. Per lui non vale il proverbio “non c’è due senza tre”, perché dopo due stagioni in maglia nerazzurra salterà la terza, a prescindere dal fatto che sia arrivato Simone Inzaghi al posto di Antonio Conte al quale era particolarmente legato. Per la verità dopo l’arrivo del nuovo allenatore, con il quale aveva avuto un primo colloquio telefonico,concreta all’Inter e a lui, proponendo 105 milioni alla società e il doppio dell’ingaggio al giocatore, da 7,5 a 15 milioni., dagli ultras ai cosiddetti “vip, e soprattutto rischia di spaccare l’Inter, perché il presidente Zhang è favorevole all’operazione, mentre Marotta e Inzaghi sono contrari. La verità, al di là di una facile demagogia e dei sentimenti che nel calcio-business non esistono più, è che non si possono rifiutare simili proposte, a maggior ragione se il bilancio è in sofferenza.. Per questo è stato subito ceduto Hakimi e per questo Conte ha preferito chiudere il suo rapporto con l’Inter nella convinzione che la squadra non sarebbe stata rinforzata.I fatti gli stanno dando ragione e quindi bisogna pensare al futuro nerazzurro, per il quale, facendo i salti mortali per trovare un punto di equilibrio tra le esigenze tecniche e del bilancio. Ecco perché l’Inter vuole ricevere 130 milioni dal Chelsea, ricordando che ne deve ancora 55 al Manchester United e in ogni caso ne spenderà quasi altrettanti per acquistare il sostituto di Lukaku. E qui si aprono le discussioni, con tutti i distinguo del caso., di 30 anni, 15 gol nell’ultimo campionato, in grado di integrarsi con Lautaro Martinez. In prospettiva, invece,, che ha soltanto 21 anni (7 meno di Lukaku) e ha segnato 21 gol nell’ultimo campionato. Per lui, però, il presidente della Fiorentina, Commisso, chiede 50 milioni o forse di più, sapendo che l’Inter è obbligata a comprare, per cui si prospetta una trattativa difficile.In ogni caso, a prescindere dal nome del suo sostituto,, prima di tutto perché guadagnerà il doppio, poi perché giocherà nel Chelsea neo campione d’Europa oggi più forte dell’Inter, infine perché potrà cercare una rivincita personale, dopo le due precedenti esperienze nel club di Abramovic, in cui tra il 2011 e il 2013 giocò soltanto 10 partite in Premier senza segnare nemmeno un gol. Il tempo, come sempre, dirà chi ha avuto ragione., a maggior ragione dopo aver festeggiato uno scudetto, atteso undici anni, che ha finalmente interrotto la dittatura della Juventus. Il campo, però, ha già detto che malgrado tutti i suoi gol in campionato,, decisivo per vincere l’ultimo scudetto di Mancini e il primo di Mourinho, ceduto al Barcellona nell’estate del 2009., dopo avere eliminato proprio il Barcellona di Ibrahimovic. Le cifre erano diverse, ma il principio è lo stesso. Se si sa scegliere bene e amministrare meglio nessun giocatore è indispensabile.