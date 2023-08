La stagione più complicata della storia recente della Juve è terminata con una vittoria a Udine con gol di Chiesa.Pure Chiesa in realtà ha accarezzato l'idea di lasciare la base, ma dopo un ultimo anno e mezzo come quello che ha vissuto dopo l'infortunio di gennaio 2022, lui stesso si è reso conto che forse non era il momento giusto per mettersi in vendita:E allora (Lukaku o non Lukaku) proprio Chiesa può provare a trasformare il luogo comune del “come un acquisto” in sostanza. E il numero 7 dopo aver fatto intravedere qualcosa di simile al vero Chiesa in estate, ha confermato e alzato ulteriormente l'asticella al debutto in campionato.. E allora la strada è segnata, dal rendimento del talento della Nazionale passerà molto del percorso della Juve.Scadenza 2025, ora come ora le richieste dell'entourage di Chiesa non potevano essere esagerate dopo diciotto mesi di tale sofferenza, dimostrando con continuità di essere tornato ai suoi livelli allora la partita potrà cominciare con il giocatore in posizione di forza.