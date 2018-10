Massimo Maccarone, attaccante della Carrarese, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, raccontando un retroscena sulla Juventus: “Se è vero che per il Middlesbrough dissi no a Juve e Roma? Assolutamente no, volevo i bianconeri ma l’Empoli ha preferito cedermi in Inghilterra nel 2002. Da piccolo impazzivo per Vialli ma la Juve non era nel mio destino. Nel 2010 Marotta mi voleva, ma per Zamparini ero incedibile”.