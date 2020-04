Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer, come riporta il sito ufficiale Red Devils, si è lasciato andare ad alcuni auspici riguardo le sessioni di training della squadra in tempo di coronavirus: “I giocatori hanno programmi individuali e diete da seguire: potrebbero approfittare di questo periodo per lavorare su qualcosa di specifico per i loro ruoli in campo. Mi sono allenato in giardino con i miei figli e forse anche i giocatori dovrebbero fare lo stesso. La maggior parte di loro ha case grandi e giardini spaziosi, quindi si spera che le loro compagne… sappiano fare cross”.