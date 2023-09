Ora è ufficiale, Altay Bayindir è il nuovo portiere del Manchester United. L'estremo difensore, in arrivo dal Fenerbahce, è il primo portiere turco della storia dei Red Devils. "Altay Bayindir - si legge nel comunicato - è passato al Manchester United e ha firmato un contratto fino a giugno 2027, con opzione per un ulteriore anno".



LE PAROLE - "È un grande onore unirmi al Manchester United e diventare il primo giocatore turco a rappresentare questo incredibile club. Ho una passione per il successo - ha affermato il nuovo acquisto - e darò tutto per aiutare questo gruppo speciale di giocatori a raggiungere le nostre ambizioni. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con un gruppo di portieri così esperto. Ci sosterremo a vicenda e raggiungeremo standard elevati ogni giorno in modo che ognuno di noi sia pronto a dare il massimo quando richiesto".