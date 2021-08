Affare fatto. Il Manchester City ha chiuso l'arrivo di Jack Grealish, un colpo destinato a entrare nella storia. Il centrocampista offensivo dell'Aston Villa e della nazionale inglese, che domani sosterrà le visite mediche, costerà 100 milioni di sterline (117 milioni di euro), una cifra che lo renderà l'acquisto più costoso di sempre in Premier League, superando gli 89 milioni di sterline che il Manchester United pagò alla Juventus per Paul Pogba nel 2016. Grealish alla corte di Guardiola è la risposta della parte blu di Manchester all'ingaggio dei Jadon Sancho da parte dello United, che per strapparlo al Borussia Dortmund ha investito 85 milioni di euro.



SESTO POSTO - Grealish al Manchester United entra di diritto nella classifica dei trasferimenti più costosi di sempre: in testa c'è Neymar dal Barcellona al Paris Saint-Germain ​nell'estate del 2017 per 222 milioni, seguito da ​Mbappé dal Monaco al Psg nell'estate del 2018 per 145 milioni (arrivò in prestito dodici mesi prima) e Coutinho ​dal Liverpool al Barcellona nel gennaio del 2018 per 135 milioni. Davanti a Grealish ci sono anche Dembelé ​dal Borussia Dortmund al Barcellona nell'estate del 2017 per 135 milioni, Joao Felix ​dal Benfica all'Atletico Madrid nell'estate del 2019 per 127 milioni e Griezmann ​dall'Atletico Madrid al Barcellona nell'estate del 2019 per 120 milioni.