Manchester City sotto processo ma scatenato sul mercato: già spesi 350 milioni di euro da gennaio

Il mercato estivo 2025 è soltanto iniziato, grazie a questa parentesi aggiuntiva di 10 giorni concessa eccezionalmente dalla Fifa in vista della prima edizione del Mondiale per club, maPrendendo in considerazione questa mini-finestra di trasferimenti e gli investimenti operati lo scorso gennaio, la formazione allenata da Pep Guardiola (che ha rinnovato il suo contratto fino a giugno 2027), acquistato dall'Eintracht Francoforte per 75 milioni di euro;, preso dal Porto per 60 milioni;, prelevato dal Lens per 40 milioni;, pagato 37 milioni al Palmeiras;, arrivato per 6 milioni di euro dal Valladolid;, 37 milioni di euro dal Wolverhampton;, soffiato alla concorrenza anche di alcuni club italiani per 40 milioni;, acquistato per 55 milioni di euro solo di parte fissa dal Milan. La lista della spesa è quella di un'autentica rivoluzione, peraltro non ancora conclusa, visto che il City vorrebbe pure un terzino destro nuovo di zecca – il preferito è Livramento del Newcastle, che al momento fa muro – ma è soprattutto qualcosa di clamoroso se si pensa alla situazione che il Manchester City sta attraversando. Per chi se lo fosse dimenticato,Il fatto clamoroso è che la commissione indipendente incaricata di svolgere l'indagine – iniziata nel febbraio 2023 e che abbraccia un periodo di analisi di 9 anni – ha concluso già da qualche mese i suoi lavori enel caso in cui la proprietà del City fosse ritenuta di aver alterato l'andamento degli ultimi campionati – e quindi aver fatto sfumare potenziali incassi – con la sua condotta.Ma quali sono i principali aspetti sui quali verte l'indagine portata a compimento dalla commissione incaricata dalla Premier League?I legali della società hanno invocato il principio della libera concorrenza e a questo potrebbero appigliarsi per provare a ribaltare lo scenario. Un pronunciamento definitivo – ovviamente passibile di ricorsi e controricorsi – è previsto entro questa estate ma nel frattempo il Manchester City non solo non si ferma. Ma rilancia. Con 350 milioni di euro, bonus esclusi, già immessi sul mercato.