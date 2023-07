Che il Manchester United voglia Rasmus Hojlund, non è un mistero. Dopo essere stati a lungo impegnati nella trattativa per portare in Inghilterra André Onana, gli uomini mercato dei Red Devils stanno proseguendo il loro shopping in Italia. Nel mirino c'è l'attaccante dell'Atalanta, che dopo i 10 gol tra Serie A e Coppa Italia della scorsa stagione ha convinto tutta Europa delle sue qualità. L'ennesima intuizione vincente della Dea, che un anno fa aveva acquistato il classe 2003 per 17 milioni di euro (che sembravano tantissimi, per un ragazzo di 19 anni) e ora si prepara a venderlo ad almeno quattro volte quella cifra.



IN ATTESA - Un'operazione impostata da tempo con intermediari e agenti di Hojlund, che ha già dato il suo sì allo United e nei giorni scorsi, in ritiro, ha parlato con l'ad nerazzurro Luca Percassi per fargli capire una volta di più la sua voglia di provare il grande salto. L'Atalanta, dal canto suo, non intende opporsi a questa partenza, ma ha fatto delle richieste precise: 70 milioni, senza contropartite. Nei contatti indiretti delle ultime settimane, gli inglesi avevano provato a sondare il terreno per l'eventuale inserimento di qualche giocatore per abbassare la parte economica, il club bergamasco è però rimasto fermo. La prima offerta ufficiale deve ancora arrivare, ma la sensazione è che Hojlund-Manchester United sia un affare destinato a chiudersi in tempi brevi.