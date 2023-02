Il Manchester United cerca un attaccante in Italia. Secondo quanto riferito dal Telegraph, l'obiettivo degli inglesi è Victor Osimhen. Poi c'è Harry Kane del Tottenham. Se i Red Devils non dovessero riuscire ad ingaggiare il centravanti del Napoli o il capitano degli Spurs potrebbero virare sul numero 9 della Roma Tammy Abraham. L'ex Chelsea, che conosce già la Premier League, ha fatto bene lo scorso anno segnando 27 gol (17 in Serie A, 9 in Conference League e 1 in Coppa Italia).