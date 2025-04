Manchester United-Manchester City: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

La 31esima giornata della Premier League 2024/25 mette sul piatto una sfida affascinante: il derbyPartita ad alto carico emotivo tra due squadre in situazioni di classifica molto diverse. I Red Devils di Ruben Amorim hanno solo 37 punti, complice anche l'ultima sconfitta contro il Nottingham Forest, e gravitano nella seconda metà della classifica; i Cityzens di Pep Guardiola invece nell'ultimo turno si sono rilanciati battendo il Leicester e con 51 punti sono in piena corsa per un posto in Champions League.Tutte le informazioni su Manchester United-Manchester City:

: Manchester United-Manchester City: Domenica 6 aprile 2025: 17.30: Sky Sport Uno: Sky Go, NOW: Onana; De Ligt, Lindelof, Heaven; Mazraoui, Bruno Fernandes, Casemiro, Dalot; Garnacho, Zirkzee; Hojlund.. Amorim.: Ederson; Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol; Nico Gonzalez, Gundogan; Savinho, Foden, Doku; Marmoush.. Guardiola.

- Il derby tra Manchester United e Manchester City sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport Uno.Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 215 di Sky.- Manchester United-Manchester City sarà disponibile anche in diretta streaming: per i clienti Sky c'è l'opzione Sky Go, sarà sufficiente scaricare l'app o collegarsi al sito della piattaforma; l'alternativa è costituita da NOW, il servizio streaming on demand di Sky. In questo caso sarà necessario acquistare il 'Pass Sport'.