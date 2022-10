Torna il sereno, almeno per ora, tra Erik ten Hag e CR7. L'allenatore olandese del Manchester United ha parlato dell'attaccante portoghese in conferenza stampa alla viglia della gara a Old Trafford di giovedì sera in Europa League contro i moldavi dello Sheriff Tiraspol: "Cristiano Ronaldo è rimasto fuori per la partita di campionato con il Chelsea, ma adesso è già tornato in squadra".