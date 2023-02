Nuovo affare di mercato tra Manchester e Monaco di Baviera. Dopo aver preso il terzino portoghese Cancelo dal City, il Bayern ha ceduto in prestito fino a giugno allo United il centrocampista austriaco Marcel Sabitzer, classe 1994 ex Lipsia.



Ecco le sue prime parole da calciatore dei Red Devils: "A volte nella vita devi prendere decisioni rapide e importanti. Dal momento in cui ho saputo di questa opportunità, ho capito che faceva al mio caso. Sono un giocatore competitivo: voglio vincere e aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi in questa stagione. Sento di essere al mio apice come giocatore e di poter contribuire con molta esperienza ed energia alla squadra. Sono entusiasta di iniziare con i miei nuovi compagni di squadra e allenatore per mostrare le mie qualità ai tifosi del Manchester United".