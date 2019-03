Il ct dell'Italia, Roberto Mancini ha dichiarato alla Rai dopo la vittoria per 6-0 contro il Liechtenstein: "Missione compiuta? Sì, l'abbiamo presa bene subito. Il risultato era scontato sin dall'inizio, ma l'importante era fare gol e giocare con concentrazione come se fosse una partita vera. Ho già lanciato 18 esordienti in 11 partite? Spero che rimangano tanto in Nazionale, allora sarebbe una soddisfazione. A giugno con Grecia e Bosnia saranno due partite fondamentali per la qualificazione a Euro 2020".



"Balotelli si è sfogato sui social? Non ho letto, sinceramente penso che non sia un problema per nessuno. Mario non deve rimanerci male, purtroppo non si può piacere a tutti".