Manolas alla Salernitana: domani l'arrivo in città

Francesco Guerrieri

A volte ritornano. E così Kostas Manolas e Walter Sabatini si ritroveranno dieci anni dopo l'arrivo del giocatore alla Roma. La Salernitana infatti ha chiuso per l'arrivo del difensore greco, svincolato dopo l'ultima esperienza allo Sharjah negli Emirati Arabi. Manolas è atteso in città nella giornata di domani, venerdì svolgerà le visite mediche prima di firmare un contratto fino a giugno prossimo.



I NUMERI DI MANOLAS - Un colpo targato Walter Sabatini, che nell'estate 2024 l'aveva portato a Roma prendendolo dall'Olympiakos e oggi ha ripensato a lui per rinforzare la difesa. Un'occasione low cost per portare a Salerno un giocatore di esperienza internazionale che ha giocato più di 50 partite tra Champions ed Europa League e ha oltre 40 presenze con la nazionale greca. Dopo un anno e mezzo negli Emirati, il mese scorso Manolas ha risolto il contratto con lo Sharjah rimanendo svincolato.



MANOLAS ALLA SALERNITANA, SUPERATO IL VERONA - La Salernitana ha vinto il testa a testa con il Verona nella corsa al difensore greco: in questi giorni i gialloblù erano in pressing su Manolas e dal club filtrava fiducia e ottimismo, ma il blitz della Salernitana è stato decisivo per superare la concorrenza e riportare in Italia il difensore che si aggiunge a un reparto nel quale qualche giorno fa era già arrivato Jerome Boateng. Un ruolo importante nella scelta del giocatore ce l'ha avuto Walter Sabatini, che ha convinto il giocatore ad accettare la proposta granata. Manolas torna in Italia e domani vivrà il primo giorno da giocatore della Salernitana, personalità e leadership per conquistare la salvezza.