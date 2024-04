Anversa, 433 e successi: come allena Mark Van Bommel

La panchina delpotrebbe avere presto un nuovo padrone. Con Stefanosempre più sulla via d'uscita dal club, i rossoneri si stanno guardando attorno per trovare il profilo giusto. Il casting è partito, i contatti con alcuni tecnici in giro per l'Europa anche. Tra i profili seguiti c'è quello di Pauloche sta facendo bene in sella al Lille ma l'ex Roma non è il solo attenzionato.Come scrive Tuttosport, il consigliere di Cardinale, Zlatan, ha propostoSi tratterebbe di un ritorno a San Siro per l'olandese, che ha giocato nel Milan per un anno e mezzo, dal gennaio 2011 all'estate 2012. Appesi gli scarpini al chiodo, Van Bommel ha lavorato comeDopo avventure altalenanti, qui ha vinto il titolo della, il campionato belga, nella passata stagione. Quest'anno i suoi stanno facendo un po' più fatica e devono rincorrere nel peculiare format di tale torneo fatto di gironcini e playoff allargati.

- Le sue squadre giocano prevalentemente con uncon ali larghe e con un atteggiamentoInsomma, dovesse ricadere su di lui la scelta del Milan, un modo di interpretare le gare non troppo distante da quello che Pioli ha scelto per la sua squadra negli ultimi 4 anni.Da giocatore, Van Bommel arrivò a Milano nel. I rossoneri erano in piena corsa Scudetto ma dovevano far fronte alle assenze per infortunio di. Galliani pescò il centrocampista dal Bayern Monaco e lo portò in rosa in una classica mossa low cost, vista la sua età (aveva all'epoca 34 anni). Mark seppe integrarsi al meglio, divenne presto leader di quella squadra e perno imprescindibile. Cominciò male con un espulsione ma poi fu fondamentale nella

Il 'Generale' divenne un pupillo die seppe far dimenticare Andreapassato poi alla Juve. Al Milan, vinse l'ottavo campionato in carriera traappunto con cui chiuse a 50 presenze, prima di tornare in patria. "", disse all'epoca. Per farlo arrivare in Italia fu decisivo il parere di. “Compratelo! È un bene per noi.”, disse Zlatan a Galliani. Ora, ad anni di distanza, potrebbe riproporsi la scena ma con lo svedese a consigliare Cardinale per un ritorno, in altre vesti, che avrebbe del clamoroso.