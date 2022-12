L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, è stato intervistato dall'Agenzia Italpress sull'attuale momento del calcio italiano e la prospettiva più importante dhe il dirigente nerazzurro vorrebbe introdurre è una sostanziale rivoluzione dei contratti dei calciatori.



RIDURRE I COSTI - "Bisogna ridurre i costi, ma c'è da discutere sull'inquadramento dei calciatori, che sono dei lavoratori subordinati e questo significa andare incontro a dei costi incredibili".



COSTO DEL LAVORO - "Per il mondo del calcio il costo del lavoro supera nettamente il 65%, che in un'azienda di acque minerale, ad esempio, significherebbe andare incontro al default"



NON LAVORATORE MA STAR - "Nel momento in cui, dal punto di vista legislativo, il calciatore non fosse più inquadrato come un lavoratore subordinato, ma alla stregua di una star o un attore, allora avremmo un ridimensionamento dei costi. Sarebbe uno strumento immediato per eliminare gran parte dei problemi del mondo del calcio"