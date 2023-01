Il brutto intervento su N'Diaye dell'Hyeres in Coppa di Francia costa caro al difensore Eric Bailly: il giocatore del Marsiglia è stato squalificato per sette partite dopo il rosso preso al 15' della vittoria nei trentaduesimi di coppa.



COM'E' ANDATA - Nonostante quasi tutta la partita in dieci, la squadra di Tudor aveva vinto 2-0 grazie alle reti dell'ex interista Sanchez e di Dieng.