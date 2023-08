Il neo acquisto del Marsiglia, Geoffrey Kondogbia, ha parlato in conferenza stampa del mercato della sua nuova squadra. "Antoine Griezmann è stato il primo a congratularsi con me per questa nuova avventura. Lui ha sempre amato l'OM e lo ha già detto pubblicamente. È sempre stato un club che gli piace. Era felice che io firmassi qui. Lo stesso vale per Lodi. Forse sarà il prossimo a venire qui..."