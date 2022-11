È stata consegnata simbolicamente, questa mattina, la donazione di € 260.000 raccolta attraverso l’iniziativa di charity Sulla Stessa Strada lanciata a marzo di quest’anno da Martina Maccari(diretta dalla dottoressa Paola Peretta).Il progetto, nato con la missione di donare speranza ai bambini ed alle loro famiglie, si è concretizzato nel mese di maggio con il viaggio a piedi realizzato da Martina, durato 26 giorni per un totale di 575 km risalendo il Po. Nei mesi successivi la raccolta fondi non si è fermata, ma ha continuato ad essere alimentata con il racconto sui canali di nèttare delle storie e delle esperienze delle persone incontrate durante il viaggio. Tantissime le persone da tutta Italia che hanno contribuito attraverso donazioni libere tramite carta, Satispay, Paypal o bonifico e la partecipazione ad uno o più itinerari e tappe del cammino.Oggi, grazie all’importo raggiunto,. In questo modo sarà possibile conseguire un importante progresso in ambito acquisizione immagini, generando un impatto positivo sul risultato chirurgico.Presenti alla consegna, nella Sala Consiglio dell’ospedale Regina Margherita, Giovanni La Valle, Direttore Generale della Città della Salute di Torino, la professoressa Franca Fagioli, Direttore Dipartimento Patologia e cura del bambino ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino, e la dottoressa Paola Peretta, direttore della Neurochirurgia pediatrica e Presidente della Onlus Neuroland.“L’adesione ed il sostegno ricevuti sono stati fondamentali per raggiungere gli obiettivi prefissati ed oggi sono contenta di sapere che l’importante cifra raccolta consentirà all’ospedale di acquistare un macchinario che potrà contribuire a fare la differenza per i bambini e le loro famiglie” dichiara Martina Maccari – fondatrice di nèttare. Il mio forte desiderio di restituzione non finisce qui."Ringraziamo nèttare, Martina Maccari e tutti coloro che hanno partecipato alla loro lodevole iniziativa che ha permesso di raccogliere questa significativa cifra per l'acquisto di un macchinario all'avanguardia che renderà il nostro ospedale Regina Margherita ed in particolare la Neurochirurgia pediatrica sempre più un Centro di eccellenza ed un punto di riferimento in Piemonte ed in Italia per i nostri piccoli pazienti” dichiara Giovanni La Valle, Direttore Generale della Città della Salute di Torino."Un lungo viaggio a piedi di 26 giorni e di 575 km all'insegna della speranza. Speranza per i nostri piccoli pazienti e per le loro famiglie. Speranza di cure innovative e di vita. Una pregevole iniziativa di Martina Maccari, che ringraziamo, per l'acquisto di un macchinario speciale per delicati interventi di neurochirurgia. Un'iniziativa di eccellenza per un ospedale sempre più di eccellenza come il Regina Margherita” dichiara la professoressa Franca Fagioli, Direttore Dipartimento Patologia e cura del bambino ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino."Desidero ringraziare infinitamente Martina Maccari per l'incredibile risultato raggiunto. Grazie per tutto il tempo e l'energia che ha dedicato in prima persona per dare una speranza concreta ai nostri piccoli pazienti. Questa cifra importante ci permetterà di acquistare un esoscopio per la nostra sala operatoria e di migliorare la qualità del nostro lavoro. Grazie Martina da parte di tutti noi," dichiara la dottoressa Paola Peretta, Direttore Neurochirurgia pediatrica ospedale Infantile Regina Margherita.Con uno storytelling quotidiano sui canali social (Instagram e YouTube), ed attraverso format originali, racconta ed intreccia la vita di persone che condividono storie di bellezza, coraggio, resilienza. Il canale nasce come evoluzione della presenza social di Martina, con l’intento di trasformarsi, sempre di più, in una vera e propria community che si basi sull’ispirare, l’accogliere ed il raccontare.