Massimo Pericolo, Speranza e Barracano: tre artisti, tre live completi, un unico show all'Alcatraz di Milano martedì 12 novembre.

Il 2019 ha visto un cambio radicale e di estetica dello street rap e sono 3 i nomi responsabili per questa nuova ondata: Speranza, Massimo Pericolo e Barracano, che insieme danno vita a un tour dal vivo unico.

I tre artisti di Varese e Caserta presentano uno show inedito con canzoni entrate nella testa e nel cuore degli appassionati di rap e non solo, riportando l’attenzione su quanto accade realmente nelle vite di periferia.



Massimo Pericolo quest’anno ha pubblicato il suo disco d’esordio “Scialla Semper”, un lavoro che ha messo d’accordo tutti, critica, pubblico e artisti e in pochissimo tempo si è ritagliato un posto tra i più grandi artisti della scena italiana. Il rapper di Varese è una delle sorprese migliori degli ultimi anni nel panorama musicale e con la direzione artistica di Crookers e Nic Sarno presenta una nuova visione per il rap italiano.



Insieme a lui c’è Speranza, il miglior narratore dell’epica di strada, con una voce, un flow e una tecnica incomparabile ad altri, per questo le sue canzoni sono estremamente riconoscibili grazie anche a un tono quasi urlato in più lingue: casertano, francese, italiano e dialetto zingaro.



A completare questo trio delle meraviglie c’è Barracano, al quale sono bastate una manciata di canzoni per entrare nei radar delle novità più interessanti del momento. I suoi brani sono un mix di sofferenza e rabbia figlie di una realtà cruda che si manifesta bipolarmente in maniera irruente e intima.



Aggressivi, controversi e soprattutto veri, hanno stravolto le regole del gioco e si sono resi protagonisti di un’estate infuocata con numerosi sold out in tutta la penisola.

Dopo numerose date assieme, hanno deciso di unire le forze e portare i loro show all’interno dei club più importanti in Italia. Tre live interi in una sola sera, un nuovo concetto di serata con quasi due ore del rap più crudo, originale e onesto che la scena abbia sentito.

Lo scorso 22 ottobre è uscito “Criminali”: il singolo che vede i tre artisti riuniti.

(Photo Credit: Tommaso Biagetti).