Maxi Lopez, attaccante del Crotone, ex Milan, Torino, River e Barcellona tra le altre, parla a TycSpors della situazione del calcio in Italia, fermo a causa dell’emergenza coronavirus: “Se in Italia succede quello che è successo in Francia, scoppia una guerra mondiale. Il presidente della Lazio, che è seconda in classifica, è il presidente della Figc. Per lui un mese fa già si poteva giocare. La Uefa o la Fifa dovranno prendere una decisione”.



SULLA QUARANTENA - “Sono chiuso in casa da due mesi e stiamo cercando di resistere. Sono felice perché ci hanno detto che da domani inizia un lavoro personalizzato, di attivamente fisico”.