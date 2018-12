Walter Mazzarri, tornato in panchina dopo lo stop imposto nel turno scorso da un piccolo problema fisico, ha commentato a Sky Sport la vittoria del Torino contro il Genoa: "Abbiamo fatto una buona gara, per assurdo si è giocato meglio quando il Genoa era in undici. Nella ripresa, dovevamo chiudere la partita ma abbiamo sprecato tante palle gol in contropiede, a volta facciamo cose incomprensibili. Kouamé oggi ha giocato da campione".



Il tecnico granata ha poi svelato un retroscena sulla sua passione per il fumo: "Veramente io avevo smesso di fumare, poi una sera all’Inter Moratti mi tenne fino alle due di notte a parlare e fumava, fumava. E mi disse, fumi pure se vuole...".