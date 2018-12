Sandro Mazzola parla del big match di questa sera tra Juventus e Inter: “In alcuni momenti i nerazzurri mi piacciono molto – le sue parole a RMC Sport -. Se i nerazzurri partiranno con il piede giusto potranno sorprendere la Juventus . CR7 ha portato entusiasmo alla Juventus , è questo il potere dei grandi campioni come lui. Il confronto con Ronaldo ? Ogni giorno 'Il Fenomeno' si inventava qualcosa di diverso. Stasera i nerazzurri dovranno aggredire in continuazione la Juve , nella loro età campo. Allegri dovrebbe sorprendere Allegri giocando subito con due punte, con Icardi e Lautaro . Per me finirà 2-1 per i nerazzurri”.