L'eventuale qualificazione all'Europa League, potrebbe permettere al presidente Urbano Cairo di convincere molti giocatori a restare al Torino: tra questi c'è anche Soualiho Meité, giocatore a cui non mancano le offerte.



Il centrocampista francese è nel mirino del Tottenham: la società granata non vorrebbe cederlo ma se la squadra di Walter Mazzarri non dovesse riuscire a conquistare la qualificazione a una coppa europea, convincere Meité a restare sotto la Mole potrebbe essere molto complicato e la trattativa per il centrocampista francese potrebbe aprirsi.