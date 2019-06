Inzaghi ha legato il suo futuro alla Lazio, ma ha ricevuto in cambio garanzie tecniche importanti. Almeno 3 acquisti di livello, uno per reparto, in grado di innalzare il livello della rosa. Per costruire la Lazio del futuro, Inzaghi vuole giocatori pronti, per questo un nome sul taccuino di Tare è quello di Daniele Baselli, centrocampista del Torino.



MERCATO LAZIO - Inzaghi lo ha scelto per la sua duttilità, lo vorrebbe inserire sulla mediana. Come riporta Sky Sport, l'unica condizione posta da Tare sarebbe la cessione di Milan Badelj. Il croato ha mercato in Italia e all'estero, su di lui ci sono Cagliari e Bordeaux. Pochi minuti giocati, la sua avventura in biancoceleste potrebbe concludersi a breve.