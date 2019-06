8 milioni per l'esperto difensore ex Inter, Murillo. La Lazio lo punta con decisione, la strategia del Valencia, come riportano in Spagna, è chiara: cederlo subito, per fare mercato. La società spagnola ha bisogno di soldi freschi per agire sul mercato, non può perdere tempo, Tare ha fiutato l'affare.



MERCATO LAZIO - Il ds albanese potrebbe mettere a disposizione di Inzaghi un difensore pronto, in cerca di riscatto, un profilo esperto in grado di regalare caratura al reparto difensivo. Si annuncia un derby di mercato: anche la Roma, con Petrachi sottotraccia, sta lavorando su Murillo, insieme al Villarreal. 8 milioni di euro il prezzo del cartellino fissato dal Valencia.