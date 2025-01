Mercato LIVE: Diao al Como, Quarta via dalla Fiorentina che prende Folorunsho e vuole Marì

Redazione Calciomercato

Dopo aver festeggiato il capodanno è subito tempo di aprire i battenti della finestra di. Quasi cinque settimane per "riparare", visto che si parla di mercato di riparazione, ma anche per aumentare le qualità delle rose più forti e lanciare lo sprint decisivo nell'ottica di raggiungere, a maggio, gli obiettivi prefissati.Non solo Serie A: in questa pagina seguiamo anche i movimenti più importanti nelle altre leghe maggiori europee, dunque(con date che rimangono le stesse che osserveremo noi, solo con qualche variazione di orario), senza dimenticare le leghe ricche ed esotiche come l'e qualche chicca dal resto d'Europa e dalle nostre. Insomma, tutto il mercato che conta, giorno per giorno, ora per ora, fino al gong.