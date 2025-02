Conto alla rovescia.. Una sessione molto movimentata, che ha visto salutare l'Italia dei giocatori importanti come Kvaratskhelia, Morata, Danilo e Dorgu passati rispettivamente da Napoli, Milan, Juventus e Lecce a PSG, Galatasaray, Flamengo e Manchester United.Diverse anche le operazioni in entrata come ad esempio gli arrivi di Walker e Santiago Gimenez al Milan; Kolo Muani, Renato Veiga e Danilo Costa alla Juventus. Bianconeri e rossoneri in particolare sono al lavoro per centrare altri colpi, mentre l'Inter lavora già per giugno.

dell'ultimo giorno di mercato invernale.