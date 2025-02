Venezia, idea Balotelli: contatti avviati, la situazione

L’attaccante italiano, arrivato a fine ottobre come vice di Andrea Pinamonti, ha raccolto solamente 56’ distribuiti fra sei presenze e nelle ultime sei sfide di campionato non è mai stato impiegato dal tecnico dei liguri Patrick Vieira, i cui trascorsi in Francia sono noti a tutti.prima della sfida contro il Monza: "Cercheremo una soluzione adatta per tutti, un posto dove possa andare a giocare".

e ci sono stati e ci saranno ulteriori contatti per valutare fra tutte la parti con quali modalità lasciarsi e come trovare la soluzione migliore per tutti. Oltre a vari interessi da parte dell'Arabia Saudita, del Brasile (Corinthians), del Giappone, dell'Australialia, degli Emirati Arabi e della Corea del Sud (tutte proposte che il classe ‘90 ha rifiutato in passato), è arrivata una nuova proposta per Mario: come riportato da Sky Sport,, orfano di Pohjanpalo che sta per essere ufficializzato al Palermo dopo aver superato le visite mediche con i rosanero. I lagunari pensano a Balotelli.

