L'Assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello ha parlato a Radio Kiss Kiss della possibilità che venga conferita la cittadinanza onoraria all'attaccante azzurro Dries Mertens, prossimo a siglare il rinnovo del contratto che lo legherebbe al club di De Laurentiis per altre due stagioni.



"Con il Napoli si può pensare di costruire un percorso insieme per conferire la Cittadinanza Onoraria a Dries Mertens. Parliamo di un ragazzo speciale, ribattezzato 'Ciro' dal sentimento popolare. Pensiamo alla Cittadinanza Onoraria perchè parliamo di un ragazzo sensibile, che a fari spenti si è sempre speso per far del bene alla nostra città. Mertens ha fatto tanto dentro ma anche fuori dal campo", ha sottolineato l'Assessore Borriello.