Ilpaga l'emergenza infortuni e contro l'Atalanta perde partita e primato, ma Spalletti esce dal Maradona anche con buone notizie. La prima è l'identità mostrata dalla squadra nel gioco e nella personalità,. Altra prova sontuosa del belga,con cinque gol nel parziale, per un rendimento che mai aveva avuto negli ultimi due anni:, allora furono cinque le gare di fila in rete per una stagione conclusa con 16 marcature personali. Il Napoli paga certamente le assenze, ma grazie a un 'Ciro' così quella del nigeriano paradossalmente al momento si fa sentire meno rispetto alla coppiaa centrocampo o ain difesa: come un flashback, Mertens torna a caricarsi il Napoli sulle spalle e manda anche un messaggio importante per il futuro.- L'intenzione di Dries è chiara e inequivocabile:. Lo ha ribadito nel post-partita, passando la palla aperché se da una parte la volontà del giocatore è certa, bisogna capire quali siano i piani della. Il club azzurro non ha chiuso le porte alla permanenza di Mertens oltre il termine della stagione, ma si prende tempo per fare tutte le valutazioni del caso: sul piatto c'è anche una politica di abbassamento del tetto degli ingaggi, per questo l'attaccante belga. "Un giorno finirà, un giorno dovrà lasciare il posto", ha ammesso Dries dopo la partita con l'Atalanta. "", potrebbe ribattere lo stesso belga citando Viggo Mortensen ne 'Il Signore degli Anelli'. Mertens giura amore a Napoli e al Napoli e passa la palla alla società: il rinnovo ora è nelle mani di De Laurentiis e Giuntoli.