La furia di Leo Messi preoccupa il Barcellona. Il numero 10 ha spaventato tutti e a giugno potrebbe lasciare il Barcellona, anche gratis. L'attacco pubblico a Eric Abidal, direttore sportivo del club, è solo la punta dell'iceberg di una rabbia ben più grande. Il presidente Josep Maria Bartomeu si è messo di mezzo per placare gli animi, ma Messi non sarebbe felice. Ed ecco perché il suo futuro è a rischio, come spiega la Gazzetta dello Sport in edicola oggi.