Meteora del Milan, è Hauge show in Norvegia: dalla visione di Moncada al sogno europeo con il Bodo/Glimt

. Ma, nel match valido per l’andata dei quarti di finale della seconda massima competizione continentale,, meteora del calcio italiano ed ex giocatore del Milan. Una vecchia conoscenza di cui si torna a parlare nella fredda serata in terra norvegese, dove la squadra di Knutsen ha semplicemente fatto impazzire e dominato la sfida contro i biancocelesti (a cui servirà un’impresa nel ritorno dell’Olimpico fra 7 giorni)., assieme all’altro grande attore protagonista di oggi - il centrocampista Saltnes, autore della doppietta vincente –

Schierato sulla fascia sinistra d’attacco in un 4-3-3 offensivo da parte di Knutsen – la sua heatmap dimostra l’incidenza avuta nella sfida odierna -,ha dato subito modo di mostrarsi al proprio pubblico, impegnando Mandas a un intervento decisivo. Ma era solo lo primo squillo dell’ex Milan, sempre a cercare uno spunto, un passaggio decisivo, a dare del tu al pallone e a essere il regista delle manovre offensive norvegesi. Eche trova un morbido pallonetto che supera Mandas e chiude la partita sul risultato di 2-0.

– Una sfida che può rappresentare un momento importante nella storia del Bod/Glimt, alla ricerca del suo primo successo in campo europeo e alla prima storica affermazione di un club norvegese in una qualsiasi competizione europea targata Uefa.. Acquisite le sue prestazioni dal Bodo/Glimt – con gli scout meneghini che rimasero impressionati da una sua prestazione a San Siro (25 settembre 2020, ndr), di cui a La Gazzetta dello Sport parlò così “". Mi ritrovai a giocare a San Siro e stavo da Dio. Qualche giorno prima avevo giocato una delle partite migliori di sempre.. Ricordo la notte in albergo, non riuscito a dormire, presi una Coca Cola e riguardai la gara. Avevo i brividi. Mi volevano in tanti. Un club mi inviò i biglietti aerei, ma rifiutai per il Milan. Era l'unica opzione. Un sogno realizzato" -,: una rete al Napoli, due in Europa League, prima che Stefano Pioli ne centellini le presenza in campo, con la sua ultima partita che rimarrà quella contro la Sampdoria in cui è decisivo per il pareggio ottenuto e per la corsa Champions dei rossoneri.. Poi Eintracht Francoforte, Genk e infine il ritorno a casa, in Norvegia, al Bodo/Glimt., dopo una fase campionato terminata al 1° posto.

