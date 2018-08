Luka Modric vince il premio come miglior giocatore della Champions League 2017/18 battendo l'ex compagno Cristiano Ronaldo, che non ci sta. Il portoghese diserta la premiazione durante i sorteggi, il suo agente Jorge Mendes attacca: "Il calcio si gioca all'interno di quattro linee e lì Cristiano Ronaldo è il vincitore - ha dichiarato a Record - Ha segnato 15 gol, portando il Real Madrid sulle proprie spalle e conquistando un'altra Champions League. E' semplicemente ridicolo. E in questione non c'è il vincitore (Modric ndr), che è il migliore nel proprio ruolo".