Milan, accordo raggiunto con Modric: atteso in Italia a inizio settimana

, decisivo il blitz in Croazia del direttore sportivo rossonero Igli Tare. Il nazionale croato è atteso a Milano tra lunedì e martedì per le visite mediche prima della firma sul contratto annuale con opzione per la seconda stagione a 4 milioni di euro, bonus compresi.il dirigente albanese ha presentato il suo piano a Furlani a inizio settimana e nel giro di pochi giorni l'ha portato a termine. Il nuovo direttore sportivo rossonero ha prima sondato la disponibilità con gli agenti del fuoriclasse croato per poi andare direttamente al punto con il giocatore.La macchina organizzativa del Milan si è messa già in moto e ora si attende solo l'inizio della prossima settimana per le visite mediche e la firma dell'ormai ex numero 10 del Real Madrid.