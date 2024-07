Milan, Adli è sul mercato: Fonseca lo esclude contro il City, in arrivo un'offerta da 14 milioni

Nell’amichevole disputata nella notte il Milan ha avuto la meglio sul Manchester City grazie alla doppietta di Colombo e il gol di Nasti. Al di là del risultato che può conta fino a un certo punto, i segnali più importanti sono arrivati dalla proposta di gioco e dalla condizione di alcuni singoli come Saelemaekers e Chukwueze. Si inizia a vedere il lavoro che sta portando avanti Fonseca che alterna sempre una seduta molto intesa al mattino a una più tattica nel pomeriggio. Ma ci sono anche alcune esclusioni che sicuramente fanno parlare e riflettere all'indomani della sfida dello Yankee Stadium. Su tutte quella di Adli, rimasto 90 minuti in panchina a guardare i compagni.

al fianco di Bennacer. E anche dopo, quando l’esperto giocatore romano si è fatto male a fine primo, la scelta del tecnico portoghese è ricaduta su Pobega e non su Adli. Una doppia decisione chiara che può essere letta anche come

sa che deve ripartire da zero per convincere anche Fonseca di poter essere utile alla causa. Per il Milan, che stima molto Yacine, è una questione anche di opportunità sul mercato dove alcuni sacrifici sono necessari.Ma Yacine non è d’accordo, vuole restare al Milan. Nonostante i segnali che gli sono arrivati nelle ultime ore.