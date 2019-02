Suso, esterno offensivo del Milan, parla al match programm della sfida col Cagliari: "Io questo tipo di partite penso siano le più importanti. Quelle in cui puoi perdere punti che alla fine ti servono. Domenica si deve solo vincere".



SU PAQUETA' - "In campo capisce bene tutto quello che deve fare. Fuori dal campo, è giovane, sta imparando l’italiano, sta entrando di più nel gruppo".



SU PIATEK - "“Lui è uno che si muove, è sempre in movimento, cerca la palla in profondità. Anche Cutrone, è una cosa speciale con lui in campo, so sempre dove è anche quando crosso so che lui è sempre là. Piatek invece è nuovo, è appena arrivato. Dobbiamo conoscerci di più, con tutti".